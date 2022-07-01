Джордж Расселл отреагировал на расовые скандалы и Пике и Випсом

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл отреагировал на скандалы, произошедшие в автоспорте в недавнее время на расовой почве. В центре скандалов оказались трёхкратный чемпион Формулы-1, бразилец Нельсон Пике, назвавший Льюиса Хэмилтона «негиньо». А также эстонский гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс, который произнёс слово «негр» во время стрима с Лиамом Лоусоном.



«Я пока не видел заявления от Формулы-1, поэтому не могу давать конкретные комментарии. Прошло два года с момента первой гонки в 2020 году, когда мы все преклонили колено в Австрии. Когда мы перестали это делать, многим была интересна причина такого шага, ведь проблема расизма не была решена, и оскорбления на расовой почве продолжаются до сих пор.



Вокруг происходит огромное количество событий, и на этой неделе было шоком стать свидетелем случившегося. Нам всем нужно делать больше», — приводит слова Расселла GPFans.

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