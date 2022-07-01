Формула-1. Гран-при Великобритании. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 1 июля, на стационарном автодроме «Сильверстоун» состоятся пятничные тренировки десятого этапа сезона-2022 Формулы-1 — Гран-при Великобритании. Первая сессия свободной практики стартует в 15:00 мск, вторая начнётся в 18:00.



После девяти первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал Ферстаппен, для которого этот титул стал первым в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Великобритании Формулы-1