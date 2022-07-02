Формула-1. Гран-при Великобритании. Третья тренировка. Онлайн-трансляция
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Сегодня, 2 июля, на стационарном автодроме «Сильверстоун» состоится третья свободная практика десятого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2022 — Гран-при Великобритании. Начало тренировки запланировано на 14:00 мск.
В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул был первым в карьере. После девяти первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует тот же Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В 2022 году в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция третьей практики
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