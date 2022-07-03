Формула-1. Гран-при Великобритании. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 17:00
Поделиться
Сегодня, 3 июля, на стационарном автодроме «Сильверстоун» состоится гонка десятого этапа сезона-2022 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Великобритании.
После девяти первых Гран-при сезона-2022 Формулы-1 в личном зачёте лидирует пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, представляющий Нидерланды. В сезоне-2021 Формулы-1 чемпионом стал как раз Ферстаппен, для которого это был первый титул в карьере. В сезоне-2022 в чемпионате мира нет ни одного представителя России.
Начало гонки Формулы-1 запланировано на 17:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.
Формула-1. Гран-при Великобритании — 2022. Онлайн-трансляция гонки
Комментарии
- 3 июля 2022
-
13:07
-
13:00
-
12:17
-
11:35
-
10:37
-
09:49
-
01:00
- 2 июля 2022
-
23:49
-
22:52
-
21:44
-
21:13
-
21:04
-
20:58
-
20:53
-
20:51
-
20:26
-
20:12
-
20:00
-
19:54
-
19:21
-
19:01
-
18:28
-
18:26
-
18:05
-
17:51
-
16:52
-
15:53
-
15:15
-
15:00
-
14:39
-
14:26
-
13:03
-
12:41
-
12:39
-
11:55
Партнерский контент