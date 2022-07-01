В Госдуме РФ призвали наказать британцев за недопуск Смоляра на этап Формулы-3

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал тот факт, что российский гонщик Формулы-3 Александр Смоляр пропустит этап в Великобритании из-за того, что не получил британскую визу. После трёх этапов сезона-2022 россиянин занимает шестое место в личном зачёте.



«Британские спортивные организации уже «проявили» себя в ситуации с Уимблдоном. Теперь мы видим такую же историю, но уже в автоспорте. Считаю, что Международной автомобильной федерации необходимо вмешаться в эту ситуацию. Все организаторы соревнований внутри Великобритании, которые по каким-либо мотивам не допустят россиян, должны быть оштрафованы. Это ничем не обоснованная дискриминация по национальному признаку», — приводит слова Свищёва ТАСС.

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