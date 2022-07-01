В «Хаасе» всё ещё раздражены решением ФИА отправить Магнуссена на пит-стоп

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер выразил недовольство решением ФИА отправить Кевина Магнуссена на пит-стоп в начале Гран-при Канады.



После лёгкого контакта с Льюисом Хэмилтоном на первом круге Магнуссен слегка повредил переднее антикрыло, но мог продолжать гонку. Тем не менее, ФИА отправила пилота на пит-стоп.



«Я, как и Кевин, был раздосадован тем, что они даже не связались с нами, не спросили: «Ребята, у вашего переднего антикрыла торчит обломок, что думаете об этом?». Я не могу сейчас, сидя здесь, утверждать, что оно бы не отвалилось, хотя я уверен, что этого бы не произошло. Нужно уважать гоночную дирекцию, но, по крайней мере, они могли узнать наше мнение, а не просто выставить флаг.



Мы бы всё равно сменили крыло, потому что потеряли прижимную силу, но сделали бы это в более удобное время. Если бы это произошло хотя бы на круг позже, то мы могли потерять на 10 секунд меньше. Это разочаровывает, потому что другой пилот кричал, что опасается за свою жизнь, и ФИА отреагировала.



Если бы нас спросили, то мы бы сказали, что в следующие 10 кругов заменим крыло, а пока оно не отваливается.



Мы поднимем этот вопрос. Кролла обсудит это с дирекцией и скажет, что в следующий раз было бы неплохо сначала спросить нас, потому что у нас тоже есть мнение по этому поводу», — приводит слова Штайнера GPFans.

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