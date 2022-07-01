Латифи допускает, что нынешний сезон станет для него последним в Формуле-1
Поделиться
Канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи признался, что может покинуть Формулу-1 по окончании нынешнего сезона.
«Слухи и критика — часть игры. Однако если верить всему, что пишут, то мой сезон был бы закончен уже после Гран-при Канады. Будем придерживаться фактов. Я поговорю с Йостом Капито. Если опираться на мои результаты в этом году, то, возможно, в следующем году я уже не буду выступать в Формуле-1. Но также есть немалая вероятность, что я буду выступать за «Уильямс» в новом сезоне.
Что касается обновлений, то довольно часто бывает так, что сначала их получает только одна машина, так что я не удивлён, что Албон получил их здесь», — цитирует Латифи GrandPX.
После девяти этапов Гран-при в активе Латифи нет ни одного очка.
Комментарии
- 1 июля 2022
-
13:47
-
13:20
-
12:59
-
12:55
-
12:41
-
12:07
-
12:02
-
11:57
-
11:36
-
11:06
-
09:50
-
09:43
-
00:47
- 30 июня 2022
-
23:50
-
23:25
-
23:02
-
22:45
-
22:39
-
21:54
-
20:54
-
20:41
-
19:47
-
18:43
-
17:33
-
16:54
-
16:42
-
15:51
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:39
-
14:38
-
13:50
Партнерский контент