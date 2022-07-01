Латифи допускает, что нынешний сезон станет для него последним в Формуле-1

Канадский пилот «Уильямса» Николас Латифи признался, что может покинуть Формулу-1 по окончании нынешнего сезона.



«Слухи и критика — часть игры. Однако если верить всему, что пишут, то мой сезон был бы закончен уже после Гран-при Канады. Будем придерживаться фактов. Я поговорю с Йостом Капито. Если опираться на мои результаты в этом году, то, возможно, в следующем году я уже не буду выступать в Формуле-1. Но также есть немалая вероятность, что я буду выступать за «Уильямс» в новом сезоне.



Что касается обновлений, то довольно часто бывает так, что сначала их получает только одна машина, так что я не удивлён, что Албон получил их здесь», — цитирует Латифи GrandPX.



После девяти этапов Гран-при в активе Латифи нет ни одного очка.

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