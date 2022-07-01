Мик Шумахер рассказал о переговорах с «Хаасом» о новом контракте

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер рассказал, что его переговоры о новом контракте с командой в самом разгаре.



«Я никогда не сомневался в себе. Переговоры продолжаются каждый день. Вероятно, всё прояснится только во время или после летних каникул», — приводит слова Шумахера Sports Mole.

В общем зачёте пилотов Формулы-1 Шумахер в настоящее время находится на 19-м месте, не набрав пока ни одного очка. Его товарищ по команде, Кевин Магнуссен, с 15 баллами занимает 12-ю позицию. Возглавляет рейтинг гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. В его активе 175 баллов. Напомним, в прошлом сезоне «Королевских гонок» Мик также не набрал ни одного очка, как и его тогдашний напарник Никита Мазепин.

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