Экклстоун: не жалею о своих чувствах к Путину

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун вновь высказался о своём отношении к президенту РФ Владимиру Путину.



Ранее Экклстоун в эфире передачи Good Morning Britain заявил, что «по-прежнему готов получить пулю за Владимира Путина» и добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «не захотел сделать большего для того, чтобы избежать возникшей ситуации».



Экклстоун не стал отказываться от своих слов и во время разговора с ведущим TalkTV Пирсом Морганом.



«Я не жалею о своих чувствах к Путину. Он не тот человек, которым его все изображают. Я буду стоять за него. В моём понимании он хороший парень. Не знаю, чего он хотел добиться своими действиями, но я надеюсь, что не того, что получилось в итоге. Я буду очень удивлён, если он хотел этого», — цитирует бывшего босса Формулы-1 talkSport.