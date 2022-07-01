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Экклстоун: не жалею о своих чувствах к Путину

Экклстоун: не жалею о своих чувствах к Путину
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Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун вновь высказался о своём отношении к президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее Экклстоун в эфире передачи Good Morning Britain заявил, что «по-прежнему готов получить пулю за Владимира Путина» и добавил, что президент Украины Владимир Зеленский «не захотел сделать большего для того, чтобы избежать возникшей ситуации».

Экклстоун не стал отказываться от своих слов и во время разговора с ведущим TalkTV Пирсом Морганом.

«Я не жалею о своих чувствах к Путину. Он не тот человек, которым его все изображают. Я буду стоять за него. В моём понимании он хороший парень. Не знаю, чего он хотел добиться своими действиями, но я надеюсь, что не того, что получилось в итоге. Я буду очень удивлён, если он хотел этого», — цитирует бывшего босса Формулы-1 talkSport.

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