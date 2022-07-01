МИД Великобритании отреагировал на высказывание Экклстоуна о Путине и Зеленском
Поделиться
Министр иностранных дел Лиз Трасс отреагировала на недавние слова бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна о геополитической ситуации.
«Я думаю, что эти комментарии экстраординарны, абсолютно экстраординарны», — сказала Трасс в эфире передачи Good Morning Britain.
Напомним, ранее Экклстоун заявил, что в полном мере поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина, добавив, что «готов принять за него пулю», а также подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что он мог сделать больше, чтобы избежать возникшей в стране ситуации.
Трансферные интриги в Формуле-1 на 2023 год:
Ранее Экклстоун вновь высказался об отношении к президенту России Путину.
Новость по темеЭкклстоун: не жалею о своих чувствах к Путину
Комментарии
- 1 июля 2022
-
13:47
-
13:20
-
12:59
-
12:55
-
12:41
-
12:07
-
12:02
-
11:57
-
11:36
-
11:06
-
09:50
-
09:43
-
00:47
- 30 июня 2022
-
23:50
-
23:25
-
23:02
-
22:45
-
22:39
-
21:54
-
20:54
-
20:41
-
19:47
-
18:43
-
17:33
-
16:54
-
16:42
-
15:51
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
14:57
-
14:45
-
14:39
-
14:38
-
13:50
Партнерский контент