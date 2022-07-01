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МИД Великобритании отреагировал на высказывание Экклстоуна о Путине и Зеленском

МИД Великобритании отреагировал на высказывание Экклстоуна о Путине и Зеленском
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Министр иностранных дел Лиз Трасс отреагировала на недавние слова бывшего руководителя Формулы-1 Берни Экклстоуна о геополитической ситуации.

«Я думаю, что эти комментарии экстраординарны, абсолютно экстраординарны», — сказала Трасс в эфире передачи Good Morning Britain.

Напомним, ранее Экклстоун заявил, что в полном мере поддерживает президента Российской Федерации Владимира Путина, добавив, что «готов принять за него пулю», а также подверг критике президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что он мог сделать больше, чтобы избежать возникшей в стране ситуации.

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Ранее Экклстоун вновь высказался об отношении к президенту России Путину.

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