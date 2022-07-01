Опубликовано ещё одно видео с Пике — с расистскими и гомофобными оскорблениями Хэмилтона

Появились новые кадры, на которых трёхкратный чемпион Формулы-1, бразилец Нельсон Пике использует оскорбительные комментарии в адрес пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее Пике попал в скандал после того, как назвал Хэмилтона «негиньо».



Теперь внимание общественности привлекло видео, на котором Нельсон в очередной раз оскорбляет британского гонщика на расовой почве, а также произносит слова в его адрес, которые носят гомофобный оттенок.



В ответ на вопрос о своём коллеге, бывшем гонщике Формулы-1 Кеке Росберге Пике в грубой форме отозвался о способностях чемпиона мира 1982 года, а также оскорбил его сына Нико — и опять Хэмилтона.



«Каким гонщиком был Кеке? Он был дерьмом. Как и его сын. Нико выиграл чемпионат, так как негиньо слишком часто dando mais a bunda (обычно переводится с португальского как «давал в задницу». — Прим. «Чемпионата») и выступал плохо», – заявил Пике.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: