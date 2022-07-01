Алекс Албон представил новый шлем, который посвятил своим домашним животным. Фото

Пилот «Уильямса» Алекс Албон в преддверии Гран-при Великобритании представил новый шлем, на котором изображены его домашние животные.



Семья Албона живёт с восемью кошками и собакой, а также владеет лошадьми. У животных есть свой аккаунт в социальных сетях, на который подписаны более 64 тыс. человек.



Новый шлем Албона выполнен в сиреневых оттенках, и на нём изображены лошадь, собака и кошки. После презентации такого шлема на странице домашних животных Алекса в социальных сетях появился пост: «Мы рады, что наши изображения будут размещены на шлеме нашего старшего брата Алекса, который выступит на Гран-при Великобритании в эти выходные».

Шлем Алекса Албона Фото: https://www.williamsf1.com/

Шлем Алекса Албона Фото: https://www.williamsf1.com/

Алекс Албон Фото: https://www.williamsf1.com/

Гонка в Сильверстоуне является домашней для Алекса Албона. Пилот родился в Лондоне и обладает двойным гражданством — Таиланда и Великобритании.



Ранее в «Уильямс» сообщили, что перед Гран-при Великобритании машина Албона будет обновлена.