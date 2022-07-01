Льюис Хэмилтон снял пирсинг перед первой тренировкой Гран-при Великобритании. Фото

Семикратный чемпион Формулы-1 пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон снял пирсинг в преддверии первой тренировки Гран-при Великобритании. Утром в паддок Сильверстоуна Хэмилтон прибыл с серьгой, однако к тому времени, когда он сел за руль своего болида, пирсинга у него уже не было.
Ранее Хэмилтон неоднократно высказывал возмущение требованием Международной автомобильной федерации относительно запрета ношения украшений в виде пирсинга или цепочек на шее во время гонок. При этом Льюис заявлял, что не станет снимать свои украшения.
Напомним, по итогам первой свободной практики Гран-при Великобритании Хэмилтон показал второй результат. Первым стал его бывший напарник, а ныне пилот «Альфа Ромео» Валттери Боттас.
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
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