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«Это нужно искоренить». Джордж Расселл недоволен, что его освистали

«Это нужно искоренить». Джордж Расселл недоволен, что его освистали
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Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал, что на Гран-при Канады Формулы-1 его впервые в карьере освистали. По мнению пилота, такому поведению болельщиков не должно быть места в любом виде спорта.

«В Монреале меня впервые в карьере кто-то освистал. Я просто ехал в машине на параде пилотов, и довольно странно, что какой-то 40-летний парень освистал меня, хотя я его даже не знаю. Спортсмены не заслуживают такого. Это ещё один пример того, что нужно искоренить.

Что даёт этому парню право освистывать кого-либо? Что даёт право футбольным болельщикам бросаться оскорблениями в адрес игроков? Они же просто выполняют свою работу. Думаю что многие люди просто не ценят их положение», — приводит слова Расселла RaceFans.

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