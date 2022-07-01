Ферстаппена освистали на Гран-при Великобритании. В «Ред Булл» отреагировали

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал поведение болельщиков в четверг на Гран-при Великобритании Формулы-1. Ряд фанатов гонок освистал голландского пилота Макса Ферстаппена, однако Хорнер отметил, что не видит в этом серьёзной проблемы.



«Конечно, для любого пилота всегда неприятно слышать свист, и такое нетипично для британских болельщиков, но вообще, знаете, Макс принимает такое поведение. Льюис — их любимый пилот. У меня нет проблем с этой ситуацией.



Конечно, в этот уикенд у Льюиса будет огромная поддержка. А в следующий уикенд у нас будет ещё одна домашняя гонка в Австрии, и я уверен, что там будет поддержка со стороны 30 тысяч голландских болельщиков. Это соревнование», — приводит слова Хорнера Sky Sports.