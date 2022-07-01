Сарджент выиграл квалификацию Формулы-2 в Великобритании, Пуршер — 4-й, Випс — 8-й

Американский гонщик команды «Карлин» Логан Сарджент стал победителем квалификации седьмого этапа чемпионата Формулы-2 сезона-2022 в Великобритании. Второе место по итогам квалификации завоевал гонщик «АРТ» Фредерик Вести, третьим стал Федипе Другович из «МП Моторспорт».



Лучшим из гонщиков «Премы» стал Джехан Дарувала, занявший десятую позицию. Деннис Хаугер по итогам квалификации стал 13-м.



Формула-2. Великобритания. Квалификация



1. Логан Сарджент («Карлин») — 1.38.432.

2. Фредерик Вести («АРТ») +0,1.

3. Фелипе Другович («МП Моторспорт») +0,1.

4. Тео Пуршер («АРТ») +0,1.

5. Лайам Лоусон («Карлин») +0,1.

6. Аюму Иваса («ДАМС») +0,3.

7. Джек Дуэн («Виртуози Рейсинг») +0,4.

8. Юри Випс («Хайтек») +0,5.

9. Энцо Фиттипальди («Хароуз») +0,6.

10. Джехан Дарувала («Према») +0,6.

13. Деннис Хаугер («Према») +0,9.