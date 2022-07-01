«Болид всё ещё скачет». Хэмилтон оценил обновления «Мерседеса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Великобритании.
«Наше обновление никак не связано с ездовыми характеристиками, речь идёт о прижимной силе. И его трудно оценить, потому что тут две сильно различающиеся трассы.
Наш темп на длинных сериях не такой хороший, как у лидеров, но мы не очень далеко. Определённо, это прогресс. Уверен, за ночь мы сможем поработать и улучшить машину так, как мы хотим.
Болид всё ещё скачет довольно сильно. Не обязательно на прямых, но вот в поворотах — довольно сильно. Это не так трудно физически, но влияет на машину — шины и всё остальное. Так что нам ещё есть над чем поработать. Однако есть ощущение, что сделан небольшой шаг вперёд», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.
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