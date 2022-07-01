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«Болид всё ещё скачет». Хэмилтон оценил обновления «Мерседеса»

«Болид всё ещё скачет». Хэмилтон оценил обновления «Мерседеса»
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Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Великобритании.

«Наше обновление никак не связано с ездовыми характеристиками, речь идёт о прижимной силе. И его трудно оценить, потому что тут две сильно различающиеся трассы.

Наш темп на длинных сериях не такой хороший, как у лидеров, но мы не очень далеко. Определённо, это прогресс. Уверен, за ночь мы сможем поработать и улучшить машину так, как мы хотим.

Болид всё ещё скачет довольно сильно. Не обязательно на прямых, но вот в поворотах — довольно сильно. Это не так трудно физически, но влияет на машину — шины и всё остальное. Так что нам ещё есть над чем поработать. Однако есть ощущение, что сделан небольшой шаг вперёд», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

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