Леклер: у нас возникли некоторые проблемы с работой силовой установки

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Великобритании.
«Не самый простой день. В первой тренировке мы получили не так много данных, потому что из-за плохих погодных условий провели мало времени на трассе. Во второй тренировке у меня было много проблем. Я надеюсь, что завтрашний день пройдёт чище и мы сможем прибавить. Я не знаю, что именно из переговоров попало в эфир, но у нас возникли некоторые проблемы с работой силовой установки. Из-за них было сложно управлять болидом. Но сейчас всё хорошо, были небольшие проблемы с настройками, к завтрашнему дню мы внесём необходимые изменения.
На шинах «софт» было не так просто. По какой-то причине на мягкой резине машина работала не так хорошо, как на медиуме. И, конечно, у нас было много мелких проблем, с которыми было не так легко справиться. Надеюсь, завтра мы всё сделаем как нужно», — приводит слова Леклера Sky Sports.
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