Сайнс оценил быстрейший результат во второй тренировке Гран-при Великобритании

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал своё лучшее время во второй пятничной практике Гран-при Великобритании Формулы-1.



«Напряжённая вторая сессия после малого числа кругов в первой. Нам пришлось составить интенсивный план, чтобы как следует проверить темп и на коротких, и на длинных сериях кругов. Сессия была непростой. Из-за дождя было сложно подобрать верный баланс в скоростных секциях трассы и выбрать правильный компромисс для шин в медленных местах.



В целом мы были быстры, но было ощущение, что ещё есть пространство для улучшения. Квалификация завтра может стать интересной из-за погоды, так что несколько кругов на мокрой трассе в первой практике тоже были полезными. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Сайнса Racingnews365.