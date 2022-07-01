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Сайнс оценил быстрейший результат во второй тренировке Гран-при Великобритании

Сайнс оценил быстрейший результат во второй тренировке Гран-при Великобритании
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Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал своё лучшее время во второй пятничной практике Гран-при Великобритании Формулы-1.

«Напряжённая вторая сессия после малого числа кругов в первой. Нам пришлось составить интенсивный план, чтобы как следует проверить темп и на коротких, и на длинных сериях кругов. Сессия была непростой. Из-за дождя было сложно подобрать верный баланс в скоростных секциях трассы и выбрать правильный компромисс для шин в медленных местах.

В целом мы были быстры, но было ощущение, что ещё есть пространство для улучшения. Квалификация завтра может стать интересной из-за погоды, так что несколько кругов на мокрой трассе в первой практике тоже были полезными. Посмотрим, что будет завтра», — приводит слова Сайнса Racingnews365.

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