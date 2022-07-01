Марко рассказал о серьёзных проблемах «Ред Булл» на тренировках ГП Великобритании
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Советник «Ред Булл» Хельмут Марко признал, что у австрийской команды возникли серьёзные трудности во время пятничных свободных заездов Гран-при Великобритании Формулы-1. Макс Ферстаппен занял во второй тренировке четвёртое место, в то время как Серхио Перес остался седьмым.
«Мы ещё не подобрали верные настройки. У машины ещё нет правильного баланса. У нас проблема как с избыточной, так и с недостаточной поворачиваемостью, не можем найти сцепление в медленных поворотах. Мы пока не работаем в нужном направлении», — приводит слова Марко Racingnews365.
Также советник «Ред Булл» прокомментировал жалобы обоих пилотов на шумы от болидов на трассе во второй практике: «Эти шумы шли от кузова: что-то где-то касалось. Но ничего серьёзного».
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