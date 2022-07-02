Албон поделился впечатлениями от новой машины «Уильямса»

Пилот «Уильямса» Александер Албон прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Великобритании.



«Мы сократили программу дня из-за того, что первая тренировка была сопровождена дождевыми условиями, так что на трассе мы провели меньше времени, чем хотелось, ведь нам надо было испытать новую версию аэродинамического обвеса.



Во второй тренировке нам нужно было дольше поработать на трассе, и, пусть в этом плане не всё было благополучно, нам удалось добиться более-менее нормального поведения машины, а это уже шаг вперёд.



Нам нужно продолжать искать настройки, пытаясь добиться прогресса, но мы создали хороший фундамент, так что будем двигаться дальше и посмотрим, чего нам удастся добиться», — приводит слова Албона пресс-служба команды.