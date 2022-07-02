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Норрис: не знаю, мы так хороши или у других дела идут не лучшим образом

Норрис: не знаю, мы так хороши или у других дела идут не лучшим образом
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Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Великобритании.

«Это был не самый простой день, потому что ветер сильно усложнил нашу работу на трассе. Всё выглядит неплохо, но нам нужно продолжать работу, чтобы повысить стабильность на длинной серии кругов. Однако я доволен происходящим. Машина выглядит быстрой. По крайней мере, она точно лучше, чем мы ожидали. Я не знаю, мы так хороши или у других дела идут не лучшим образом. Но у нас сейчас всё отлично, так что мы можем прибавить завтра», — приводит слова Ландо Норриса пресс-служба команды.

Напомним, лучшее время по итогам пятницы показал пилот «Феррари» Карлос Сайнс, вторым стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Норрис по итогам второй тренировки стал третьим.

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