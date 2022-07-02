Леклер оценил шансы Хэмилтона выиграть восьмой титул в Формуле-1
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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился мыслями о своих и шансах команды добиться успеха в нынешнем сезоне Формулы-1, а также оценил перспективы пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона выиграть восьмой титул в «Королевских гонках».
«Это долгий сезон, и я верю, что мы сможем выиграть чемпионат. Это мысли, с которыми я встаю по утрам. Хорошие времена ещё придут. Восьмой титул Хэмилтона? Думаю, если в его распоряжении окажется правильная машина, то ответ на этот вопрос будет положительный, потому что он великий гонщик. Но если речь идёт о нём и обо мне в контексте борьбы за чемпионство, я бы, очевидно, выбрал себя. Прости, Льюис», — приводит слова Леклера Daily Mail.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
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