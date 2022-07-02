Хорнер: Перес всё ещё борется за победу в чемпионате

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер по-прежнему уверен, что мексиканский пилот Серхио Перес является серьёзным претендентом на чемпионский титул.



«Серхио Перес всё ещё борется за победу в чемпионате. Он находится сейчас всего в двух победах от Ферстаппена, а впереди ещё очень длинный путь. Сейчас мы ещё не прошли и половины чемпионата. Чеко в отличной форме. Это опытный пилот, он вполне комфортно себя ощущает в машине. К тому же болид подходит для его стиля вождения и на данный момент мы видим его лучшую версию», — цитирует Хорнера Sky Sports.



После девяти этапов Гран-при Серхио Перес располагается на втором месте в общем зачёте пилотов. Он уступает своему напарнику Максу Ферстаппену 46 баллов.