Хорнер: Перес всё ещё борется за победу в чемпионате
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер по-прежнему уверен, что мексиканский пилот Серхио Перес является серьёзным претендентом на чемпионский титул.
«Серхио Перес всё ещё борется за победу в чемпионате. Он находится сейчас всего в двух победах от Ферстаппена, а впереди ещё очень длинный путь. Сейчас мы ещё не прошли и половины чемпионата. Чеко в отличной форме. Это опытный пилот, он вполне комфортно себя ощущает в машине. К тому же болид подходит для его стиля вождения и на данный момент мы видим его лучшую версию», — цитирует Хорнера Sky Sports.
После девяти этапов Гран-при Серхио Перес располагается на втором месте в общем зачёте пилотов. Он уступает своему напарнику Максу Ферстаппену 46 баллов.
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