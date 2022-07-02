Исак Хаджар выиграл спринтерскую гонку Формулы-3 в Сильверстоуне

Французский гонщик Исаак Хаджар (Hitech) одержал победу в спринтерской гонке этапа Формулы-3 в Сильверстоуне. Второе место занял ещё один француз Виктор Мартинс (APT). Тройку сильнейших замкнул японец Рис Усидзима (Van Amersfoort Racing), для которого этот подиум стал первым в карьере в Формуле-3.

Напомним, российский гонщик Александр Смоляр этап в Сильверстоуне вынужден пропустить, так как получил отказ в получении британской визы. В настоящее время российский гонщик занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-3.

Формула-3. Сильверстоун. Спринт:

1. Исаак Хаджар — 18 кругов

2. Виктор Мартинс +0,7

3. Рис Усидзима +1,3

4. Куш Маини +2,9

5. Кайлен Фредерик +5,8

6. Роман Станек +6,5

7. Зейн Мэлони +7,2

8. Артур Леклер +7,6

9. Оливер Берман +7,9

10. Джек Кроуфорд +8,5