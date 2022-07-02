Исак Хаджар выиграл спринтерскую гонку Формулы-3 в Сильверстоуне

Французский гонщик Исаак Хаджар (Hitech) одержал победу в спринтерской гонке этапа Формулы-3 в Сильверстоуне. Второе место занял ещё один француз Виктор Мартинс (APT). Тройку сильнейших замкнул японец Рис Усидзима (Van Amersfoort Racing), для которого этот подиум стал первым в карьере в Формуле-3.
Напомним, российский гонщик Александр Смоляр этап в Сильверстоуне вынужден пропустить, так как получил отказ в получении британской визы. В настоящее время российский гонщик занимает шестое место в общем зачёте пилотов Формулы-3.
Формула-3. Сильверстоун. Спринт:
1. Исаак Хаджар — 18 кругов
2. Виктор Мартинс +0,7
3. Рис Усидзима +1,3
4. Куш Маини +2,9
5. Кайлен Фредерик +5,8
6. Роман Станек +6,5
7. Зейн Мэлони +7,2
8. Артур Леклер +7,6
9. Оливер Берман +7,9
10. Джек Кроуфорд +8,5
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