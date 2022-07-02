Штайнер — Магнуссену: держись подальше от Хэмилтона

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал столкновения Кевина Магнуссена с Льюисом Хэмилтоном и заявил, что не будет настаивать на том, чтобы пилот изменил свою стратегию.
Магнуссен и Хэмилтон сталкивались уже дважды — в Канаде и в Испании, но в обоих случаях столкновения были признаны гоночным инцидентом и никто не получал штрафов. Однако в Монреале Магнуссена отправили на пит-стоп из-за торчащего обломка антикрыла.
«Я не стану говорить Кевину изменить свой подход. Они сами знают, что им нужно делать. Контакт в любом случае может произойти. Могу лишь сказать Магнуссену, чтобы он не приближался к Хэмилтону, потому что оба раза он расплачивался за последствия. Я говорю ребятам делать всё, что в их силах, и держаться подальше от неприятностей. Даёт ли это какую-то гарантию? Нет, конечно. Вы не можете контролировать остальные 19 машин», — цитирует Штайнера GPFans.
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