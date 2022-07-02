Себастьян Феттель отреагировал на недавние скандалы на расовой почве в автоспорте

Четырёхкратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель высказался о недавних скандальных ситуациях в автоспорте. Не так давно в их центре оказались трёхкратный чемпион Формулы-1, бразилец Нельсон Пике, назвавший пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона «негиньо», а также эстонский гонщик молодёжной программы «Ред Булл» Юри Випс, который произнёс слово «негр» во время стрима с Лиамом Лоусоном.



«Важно реагировать на насилие, подобное тому, с которым недавно столкнулся Льюис. Важно всегда его пресекать. К примеру, если вы садитесь в поезд и видите, что перед вами происходит что-то неправильное, нужно высказаться и дать понять, что это неправильно.



Для того чтобы высказаться, нужна смелость. Это действительно требует мужества, но, знаете, мы больше не должны бояться подобных ситуаций, потому что у нас больше союзников, чем можно представить. В поезде, автобусе или где-либо ещё в общественном месте, это не имеет значения, хоть в паддоке, мы должны набраться смелости и решить любую проблему немедленно», — приводит слова Феттеля GPFans.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: