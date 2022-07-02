В «Мерседесе» не исключают перехода на концепцию авто в стиле «Ред Булл»
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Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт рассказал, что в команде не исключают возможность перехода к концепции болида «Ред Булл».
«Я не собираюсь говорить, в какую сторону мы пойдём, но мы рассмотрим решение «Ред Булл». Было бы глупо отмахиваться от возможных ошибок и не смотреть на то, что сделали остальные. И речь не только о концепции «Ред Булл», но и о других, которые могут быть интересными. Возможно, мы увидим изменения в этом году. А может, уже в следующем. Или, может быть, мы останемся там, где есть», — приводит слова Эллиотта Motorsport.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
Ранее на концепцию машины, выполненную в стиле «Ред Булл», перешли в «Уильямсе».
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