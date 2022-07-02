Технический директор «Мерседеса» оценил шансы победить на Гран-при Великобритании

Технический директор «Мерседеса» Майк Эллиотт высказал мнение, что едва ли немецкая команда может рассчитывать победить на Гран-при Великобритании.

«Всё-таки мы реалисты. Да, мы показали достойный результат в краткосрочной перспективе, но я уверен, что «Феррари» и «Ред Булл» до сих пор впереди. Пока мы проехали не так много кругов здесь, а потому трудно судить. Победа в воскресенье была бы действительно хорошим результатом, но мы, вероятно, пока далеки от неё.



В целом пока всё хорошо, и обновления дали нам то, на что мы и рассчитывали. Конечно, это не чудо, которое внезапно выведет нас вперёд на стартовой решётке, но это хороший шаг в правильном направлении. Кроме того, здорово, что мы не усугубили ни одну из наших проблем», — приводит слова Эллиотта GPFans.

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