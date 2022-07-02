Николас Латифи впервые в карьере прошёл в третий сегмент квалификации

Пилот «Уильямса» Николас Латифи впервые в карьере вышел в третий сегмент квалификации.



Во время квалификационных заездов Гран-при Великобритании канадец сумел выйти в заключительную часть сессии, заняв 10-е место во втором сегменте. Квалификация в Сильверстоуне проходит в меняющихся погодных условиях.



Напарник Латифи — Александер Албон — по итогам квалификации стал лишь 16-м. Напомним, Албон на этом этапе, в отличие от Латифи, получил обновления, которые полностью сменили концепцию машины.



«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации.



Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация



Не прошли в третий сегмент:



11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.43,702.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.44,232.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.44,311.

14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.44,355.

15. Эстебан Окон («Альпин») — 1.45,190.



Не прошли во второй сегмент:



16. Алекс Албон («Уильямс») — 1.42,078.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.42,159.

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.42,666.

19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.42,708.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.43,430.