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Николас Латифи впервые в карьере прошёл в третий сегмент квалификации

Николас Латифи впервые в карьере прошёл в третий сегмент квалификации
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Пилот «Уильямса» Николас Латифи впервые в карьере вышел в третий сегмент квалификации.

Во время квалификационных заездов Гран-при Великобритании канадец сумел выйти в заключительную часть сессии, заняв 10-е место во втором сегменте. Квалификация в Сильверстоуне проходит в меняющихся погодных условиях.

Напарник Латифи — Александер Албон — по итогам квалификации стал лишь 16-м. Напомним, Албон на этом этапе, в отличие от Латифи, получил обновления, которые полностью сменили концепцию машины.

«Чемпионат» ведёт прямую трансляцию квалификации.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

Не прошли в третий сегмент:

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.43,702.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.44,232.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.44,311.
14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.44,355.
15. Эстебан Окон («Альпин») — 1.45,190.

Не прошли во второй сегмент:

16. Алекс Албон («Уильямс») — 1.42,078.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.42,159.
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.42,666.
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.42,708.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.43,430.

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