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Сайнс выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй, Леклер — 3-й

Сайнс выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Ферстаппен — второй, Леклер — 3-й
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В Сильверстоуне завершилась квалификация Гран-при Великобритании. Поул-позицию по её итогам завоевал пилот «Феррари» Карлос Сайнс. Второй результат показал гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Топ-3 замкнул напарник Сайнса Шарль Леклер.

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий «Мерседес», по итогам заезда продемонстрировал пятый результат.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.40,983.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,072.
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,315.
4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,633.
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,012.
6. Ландо Норрис («Макларен») +1,101.
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,133.
8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,178.
9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,736.
10. Николас Латифи («Уильямс») +22,112.

Не прошли в третий сегмент:

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.43,702.
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.44,232.
13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.44,311.
14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.44,355.
15. Эстебан Окон («Альпин») — 1.45,190.

Не прошли во второй сегмент:

16. Алекс Албон («Уильямс») — 1.42,078.
17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.42,159.
18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.42,666.
19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.42,708.
20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.43,430.

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