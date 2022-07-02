Леклер прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Великобритании
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Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал третий результат в квалификации Гран-при Великобритании.
«Немного разочарован, что не занял первое место, но рад за Сайнса. Я знал, что на последнем круге нужно собрать всё воедино, но меня развернуло, это была моя ошибка. Темп у нас есть, и если сумеем провести чистую гонку, то сможем показать хороший результат. Надеюсь, мы выберем правильную тактику — может быть один пит-стоп, а может и два. В предыдущих гонках возникали проблемы, но завтра, надеюсь, мы будем в порядке», — рассказал Шарль Леклер после финиша квалификации.
Напомним, поул по итогам квалификации завоевал напарник Леклера Карлос Сайнс, вторым стал лидер чемпионата мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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