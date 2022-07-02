Ферстаппен: на финальном круге мне слегка помешал жёлтый флаг

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал второй результат в квалификации Гран-при Великобритании Формулы-1. Ферстаппен опередил Шарля Леклера, но уступил поул-позишен Карлосу Сайнсу.



«Это была очень сложная квалификация — то дождь, то подсыхает, и необходимо было проехать круг в нужный момент. Порой такие квалификации становятся лотереей. На финальном круге, к сожалению, мне слегка помешал жёлтый флаг. Но мы на первом ряду, у нас хорошая машина — и по дождю, и на сухом асфальте. Так что будем бороться — гонка длинная», — заявил Ферстаппен после окончания квалификации.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация



1. Карлос Сайнс («Феррари») – 1.40,983.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,072.

3. Шарль Леклер («Феррари») +0,315.

4. Серхио Перес («Ред Булл») +0,633.

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,012.

6. Ландо Норрис («Макларен») +1,101.

7. Фернандо Алонсо («Альпин») +1,133.

8. Джордж Расселл («Мерседес») +1,178.

9. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +1,736.

10. Николас Латифи («Уильямс») +22,112.



Не прошли в третий сегмент:



11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.43,702.

12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1.44,232.

13. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1.44,311.

14. Даниэль Риккардо («Макларен») — 1.44,355.

15. Эстебан Окон («Альпин») — 1.45,190.



Не прошли во второй сегмент:



16. Алекс Албон («Уильямс») — 1.42,078.

17. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.42,159.

18. Себастьян Феттель («Астон Мартин») — 1.42,666.

19. Мик Шумахер («Хаас») — 1.42,708.

20. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1.43,430.