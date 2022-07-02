Даниил Квят собирается выступить на этапе NASCAR в 2022 году

Российский гонщик Даниил Квят планирует принять участие в этапе чемпионата NASCAR Cup в сезоне-2022. Об этом сообщил американский журналист Боб Покрасс.
«Бывший гонщик Формулы-1 Даниил Квят находится здесь с командой Hezeberg и надеется принять участие в одной из предстоящих гонок NASCAR Cup на дорожной трассе в ближайшие пару месяцев. Он уже получил разрешение от NASCAR», — написал Боб Покрасс в своих соцсетях.
Напомним, в марте Квят обратился к спортивным федерациям и МОК из-за ситуации на Украине, призвав не отстранять российских спортсменов от международных стартов.
Позже стало известно, что Квят вместе с Романом Русиновым отказались подписывать документ Международной автомобильной федерации, позволивший бы им выступать с российской лицензией. Гонщики обратились в одну из иностранных федераций с просьбой о выдаче им лицензии для выступления в чемпионатах WEC и ELMS, однако их команда G-Drive Racing всё же пропустит сезон-2022.
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