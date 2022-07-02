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Дуэн выиграл спринт Формулы-2 в Сильверстоуне, Дарувала после старта с поула — восьмой

Дуэн выиграл спринт Формулы-2 в Сильверстоуне, Дарувала после старта с поула — восьмой
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Австралийский гонщик Джек Дуэн одержал победу в спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Сильверстоуне. Заезд проходил на мокрой, но несколько подсыхающей трассе. Обладатель поул-позишен Джехан Дарувала из-за быстрого износа шин сначала пропустил Энцо Фиттипальди, а затем сам бразилец из-за ошибки отдал лидерство Дуэну. Под финиш австралийца догонял Аюму Иваса, однако, несмотря на серию быстрейших кругов, не успел сократить отставание и попробовать атаковать оппонента.

Формула-2. Сильверстоун. Спринтерская гонка.

1. Джек Дуэн — 20 кругов
2. Аюму Иваса +0,9
3. Энцо Фиттипальди +16,7
4. Тео Пуршер +17,7
5. Фелипе Другович +21,7
6. Фредерик Вести +26,8
7. Логан Сарджент +28,2
8. Джехан Дарувала +36,2
9. Маркус Армстронг +38,6
10. Рихард Версхор +43,7
11. Джейк Хьюз +44,6
12. Юри Випс +48,1…
20. Лиам Лоусон +95,0.

Формула-2 2022. Этап 7, Сильверстоун, Великобритания
Гран-при Великобритании. Гонка 1 (20 кругов)
02 июля 2022, суббота. 19:00 МСК
Окончено
1
Джек Дуэн
UNI-Virtuosi Racing
2
Аюму Иваса
DAMS
+0.9
3
Энцо Фиттипальди
Charouz Racing System
+16.7
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