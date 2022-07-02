Дуэн выиграл спринт Формулы-2 в Сильверстоуне, Дарувала после старта с поула — восьмой

Австралийский гонщик Джек Дуэн одержал победу в спринтерской гонке этапа Формулы-2 в Сильверстоуне. Заезд проходил на мокрой, но несколько подсыхающей трассе. Обладатель поул-позишен Джехан Дарувала из-за быстрого износа шин сначала пропустил Энцо Фиттипальди, а затем сам бразилец из-за ошибки отдал лидерство Дуэну. Под финиш австралийца догонял Аюму Иваса, однако, несмотря на серию быстрейших кругов, не успел сократить отставание и попробовать атаковать оппонента.



Формула-2. Сильверстоун. Спринтерская гонка.



1. Джек Дуэн — 20 кругов

2. Аюму Иваса +0,9

3. Энцо Фиттипальди +16,7

4. Тео Пуршер +17,7

5. Фелипе Другович +21,7

6. Фредерик Вести +26,8

7. Логан Сарджент +28,2

8. Джехан Дарувала +36,2

9. Маркус Армстронг +38,6

10. Рихард Версхор +43,7

11. Джейк Хьюз +44,6

12. Юри Випс +48,1…

20. Лиам Лоусон +95,0.