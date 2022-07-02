Тиводар выиграл квалификацию RDS GP в Мячкове, у Цареградцева опять горела машина

Длительный летний перерыв в календаре Гран-при Российской Дрифт Серии завершился в первый уикенд июля в Москве — трасса ADM Raceway в Мячкове принимает третий этап RDS GP-2022. В квалификации первым заветную отметку «90+» баллов покорил Андрей Астапов из LUKOIL Racing Drift Team, в своей попытке проехавший на 92 балла. Затем его результат повторил Георгий Чивчян, и казалось, что лидер «Форвард Авто» будет одним из претендентов на первое место. Однако технические проблемы не позволили лидеру сезона-2022 провести вторую попытку. Не смог проехать второй раз в квалификации и Дмитрий Ермохин — пилота BY Motorsport тоже подвела машина.
В итоге Георгий Чивчян опустился на шестую строчку протоколов квалификации. Два пилота SINTEC FRESH AUTO DRIFT, Дамир Идиятулин и Евгений Лосев, проехали на 92 и 93 балла соответственно. Защищающий цвета LUKOIL Racing Drift Team Григорий Гусев набрал 93 балла, а напарник Гочи по команде Роман Тиводар в своей второй попытке получил от судей 95 баллов и снял все вопросы о том, кто будет победителем квалификации третьего этапа RDS GP в Мячково.
Чудесным спасением можно назвать результаты Анатолия Щербака и Федора Дзежица («Московский спорт»), которые из-за технических проблем вынуждены были проводить свою квалификацию после всех соперников. Оба пилота не допустили критичных ошибок, а техника выдержала заезд — единственная попытка в квалификации позволила Щербаку и Дзежицу обеспечить себе место в топ-32.
Заставил поволноваться своих болельщиков и Аркадий Цареградцев. В первой же квалификационной попытке у пилота «Fail Crew Дарксайд» вспыхнула задняя покрышка — к счастью, из прошлогодних пожаров команда сделала выводы. Внесённых в межсезонье доработок хватило, чтобы огонь от шины не перекинулся на весь автомобиль. Подарив фотографам немало ярких кадров, Царь квалификацию благополучно преодолел, пусть и в шаге от клуба «90+».
Но не всем везло так, как Цареградцеву. Технические проблемы не позволили Антону Клямко (Carville Racing) и пилотам STAR PЁR STARS AIMOL Сергею Кабаргину и Борису Абрамову даже побороться за места в парных заездах – все трое объявили технический сход. Таким образом, пилоты из топ-6 в квалификации гарантировали себе участие в топ-16 через обязательный «bye run».
RDS GP-2022. ADM Raceway. Квалификация. Топ-3:
Роман Тиводар («Форвард Авто») — 95 баллов
Григорий Гусев (LUKOIL Racing Drift Team) — 93 балла
Евгений Лосев (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) — 93 балла
В топ-32 не обошлось без OMT-заездов, причём один подарила первая же пара соперников: победителя в дуэли Дениса Мигаля (SINTEC FRESH AUTO DRIFT) и Сергея Сака (BY Motorsport) судьи выявили только после второго проезда пилотов. Точно так же дело обстояло в дуэли Леонида Шнайдера («Форвард Авто») и Дмитрия Ермохина (BY Motorsport), где судьба места в топ-16 решилась через дополнительный заезд.
В сражении Чарльза НГа (STAR PЁR STARS AIMOL) и Степана Азарова OMT не было, зато случился контакт и даже вылет в гравий, но в итоге команда STAR PЁR STARS AIMOL вывела своего единственного на этапе представителя в топ-16. Ещё одной аварией запомнилась дуэль Ивана Никулина («Fail Crew Дарксайд») и Анатолия Щербака, которые столкнулись ещё на разгоне — даже до того, как машины перешли в занос.
RDS GP-2022. ADM Raceway. Топ-16:
Роман Тиводар — Денис Мигаль
Аркадий Цареградцев — Чарльз НГ
Дамир Идиятулин — Иван Никулин
Андрей Астапов — Никита Шиков
Григорий Гусев — Леонид Шнайдер
Магомед Омаров — Владислав Шубадеров
Евгений Лосев — Федор Воробьёв
Георгий Чивчян — Илья Фёдоров
Борьба за победу на третьем этапе Гран-при Российской Дрифт Серии сезона-2022 продолжится на трассе ADM Raceway завтра, 3 июля — парные заезды топ-16 стартуют в 12:30.
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