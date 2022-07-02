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Ферстаппена освистали после квалификации ГП Великобритании. Гонщик отреагировал

Ферстаппена освистали после квалификации ГП Великобритании. Гонщик отреагировал
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Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, занявший второе место в квалификации Гран-при Великобритании, в очередной раз в ходе уикенда подвергся обструкции со стороны местных болельщиков. Когда Ферстаппен давал интервью по окончании сессии, его освистали многие поклонники Ф-1 на трибунах.

«Да, немного разочаровывает, потому что я не мог понять, что мне говорит Билли Монгер. Была некоторая проблема. Но в остальном… Если они хотят свистеть, то могут делать это. Для меня это ничего не изменит. Я всегда рад быть здесь. Здесь отличная атмосфера. Да, возможно, некоторые болельщики меня не любят, но это нормально. У них свои собственные взгляды, и меня это не волнует», — прокомментировал произошедшее сам Ферстаппен, чьи слова приводит The Race.

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