Ферстаппена освистали после квалификации ГП Великобритании. Гонщик отреагировал

Голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, занявший второе место в квалификации Гран-при Великобритании, в очередной раз в ходе уикенда подвергся обструкции со стороны местных болельщиков. Когда Ферстаппен давал интервью по окончании сессии, его освистали многие поклонники Ф-1 на трибунах.
«Да, немного разочаровывает, потому что я не мог понять, что мне говорит Билли Монгер. Была некоторая проблема. Но в остальном… Если они хотят свистеть, то могут делать это. Для меня это ничего не изменит. Я всегда рад быть здесь. Здесь отличная атмосфера. Да, возможно, некоторые болельщики меня не любят, но это нормально. У них свои собственные взгляды, и меня это не волнует», — прокомментировал произошедшее сам Ферстаппен, чьи слова приводит The Race.
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