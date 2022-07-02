Латифи отреагировал на рекордный для себя 10-й результат в квалификации Формулы-1

Гонщик «Уильямса» Николас Латифи прокомментировал 10-й результат в квалификации Гран-при Великобритании. Канадец впервые в карьере попал во второй, а затем и в третий сегмент квалификации.



«Особенный день в непростых условиях. Пройти во второй сегмент было отличным достижением, это придало мне уверенности. Ну а затем третий сегмент — это даже больше того, на что мы надеялись. Сразу же после выезда из боксов у меня были хорошие ощущения, я попал в ритм. Команда проделала отличную работу в первом и втором сегментах: я оказывался на трассе в нужном месте и в нужное время. Мы видели, как важно было проехать круг во втором сегменте в правильный момент — перед тем как трасса стала хуже из-за погоды. Вылет в третьем сегменте стал разочарованием, но в целом это была отличная командная работа, день принёс удовлетворение.



Мы должны оставаться реалистами насчёт завтра, ведь позади нас более быстрые машины. Нам нужно действовать стратегически. Будет важно грамотно контролировать износ шин. Всё возможно, мы сконцентрируемся на своей гонке и будем использовать по максимуму все возможности, которые могут нам представиться», — приводит слова Латифи пресс-служба «Уильямса».