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Вольф поддержал Хорнера по поводу освистывания Ферстаппена

Вольф поддержал Хорнера по поводу освистывания Ферстаппена
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу освистывания Макса Ферстаппена после завершения квалификации Гран-при Великобритании.

«В эти выходные на трибунах много зрителей. Прискорбно, что мы стали свидетелями освистывания, но что есть — то есть», — заявил Хорнер.

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, на удивление, выразил солидарность со своим коллегой и соперником.

«Мы не должны слышать освистывания ни в одном виде спорта. Это неспортивно. Конечно, нам нравится то, как здесь поддерживают наших пилотов и команду, весь этот болельщицкий энтузиазм. Но если вам не нравятся другие парни, то молчите, это было бы хорошим способом показать это. Ни один гонщик не заслуживает освистывания, что бы ни случилось в прошлом году и какие бы ни были соревнования», — приводит слова Тото Вольфа GPFans.

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