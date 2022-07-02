Вольф поддержал Хорнера по поводу освистывания Ферстаппена

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказался по поводу освистывания Макса Ферстаппена после завершения квалификации Гран-при Великобритании.
«В эти выходные на трибунах много зрителей. Прискорбно, что мы стали свидетелями освистывания, но что есть — то есть», — заявил Хорнер.
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф, на удивление, выразил солидарность со своим коллегой и соперником.
«Мы не должны слышать освистывания ни в одном виде спорта. Это неспортивно. Конечно, нам нравится то, как здесь поддерживают наших пилотов и команду, весь этот болельщицкий энтузиазм. Но если вам не нравятся другие парни, то молчите, это было бы хорошим способом показать это. Ни один гонщик не заслуживает освистывания, что бы ни случилось в прошлом году и какие бы ни были соревнования», — приводит слова Тото Вольфа GPFans.
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