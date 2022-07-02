Ферстаппен: разворот на 360 градусов в третьем сегменте был новой техникой прогрева шин!

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о втором месте в квалификации Гран-при Великобритании и своём вылете в третьем сегменте.



«Это была хорошая квалификация. Мне сразу же стало комфортно. Очевидно, на трассе было очень скользко, а мой разворот на 360 градусов в третьем сегменте был новой техникой прогрева шин! В целом, думаю, мы проделали хорошую работу, у нас отличная машина. Третий сегмент иногда превращается отчасти в лотерею, особенно на мокрой трассе. Я не мог улучшить на последнем круге, потому что был жёлтый флаг — думаю, это стоило мне поул-позишен.



Вы можете видеть, что впереди всё очень плотно, ведь «Феррари» очень сильны. Завтра будет плотная борьба, но, надеюсь, мы сможем финишировать впереди них. Машина хороша и в дождь, и на сухой трассе, и если она будет хорошо работать в ходе гонки, то у нас должен быть неплохой шанс на победу», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».

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