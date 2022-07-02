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Хэмилтон объяснил, почему у него был шанс на второе или третье место

Хэмилтон объяснил, почему у него был шанс на второе или третье место
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Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал пятый результат в квалификации Гран-при Великобритании.

«Я немного расстроен, потому что на трассе были потрясающие болельщики и я атаковал, чтобы попасть на первый ряд и побороться за поул-позишен. Думаю, мы бы могли оказаться в топ-3. Думаю, я по меньшей мере нацеливался на второе место. Так что когда заканчиваешь пятым, то это непросто.

Думаю, посуху мы не смогли бы бороться за топ-3 или что-то такое, но в дождь шанс был. В дождь ты не так быстр в скоростных поворотах, подпрыгивание меньше, а посуху скорость выше, а с ней и подпрыгивание. И нам пришлось бы довольно трудно.

Вчера наш гоночный темп был немного лучше, чем квалификационный. Полагаю, так и окажется, ведь в гонке ты проходишь повороты медленнее», — приводит слова Хэмилтона PlanetF1.

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