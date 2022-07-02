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Мик Шумахер объяснил провал в квалификации проблемами с машиной

Мик Шумахер объяснил провал в квалификации проблемами с машиной
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Пилот «Хааса» Мик Шумахер прокомментировал итоги квалификации Гран-при Великобритании, в которой он занял 19-ю позицию.

«К сожалению, у меня возникли проблемы с машиной. Что-то произошло с рулевым управлением, особенно эта проблема была заметна в переменчивых условиях. Мы разберёмся с тем, что произошло и помешало добиться большего. В гонке я готов к любым условиям, неважно, пройдёт она на сухой или на мокрой трассе, всё равно будет весело. С нетерпением жду старта», — приводит слова Мика Шумахера официальный сайт команды.

Напомним, поул по итогам квалификации завоевал испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс, вторым стал лидер чемпионата мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Напарник Шумахера Кевин Магнуссен занял 17-ю позицию.

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