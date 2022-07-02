Киану Ривз снимается в новом фильме, посвящённом Формуле-1

Голливудский актёр Киану Ривз раскрыл причину своего присутствия в паддоке Формулы-1 на Гран-при Великобритании — Ривз играет роль интервьюера в документальной ленте о команде «Браун ГП».
«Да, мы пытаемся это сделать — рассказать эту удивительную, замечательную историю. Там есть о чём поговорить. Когда мой друг рассказывал эту историю, я был поражён ей. На самом деле он когда-то работал на Росса Брауна в рекламе, он режиссёр и продюсер. Так что мы решили рассказать эту историю. Было здорово узнать больше о том, что происходило в Формуле-1 в том году. Мир Формулы-1 был экстраординарным. Он всегда такой, но в год, когда выиграл «Браун», произошло нечто особенное. Я буду интервьюером в этом фильме.
Квалификация сегодня? Это захватывающе! Было потрясающе быть так близко к машинам. Видеть эту скорость и то, как они входят и выходят из поворотов — это нечто невероятное», — приводит слова Киану Ривза GPFans.
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