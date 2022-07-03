Карлос Сайнс: я всегда был очень конкурентоспособен на мокрой трассе
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс высказался о своей победе в квалификации Гран-при Великобритании.
«На мокрой трассе я чувствовал себя хорошо, нужно было просто заставить шины работать, и когда они работали, всё было здорово. В общем, хочется верить, что у нас получилось сделать правильные шаги. Это правда, что я всегда был очень конкурентоспособен на мокрой трассе, но, полагаю, что и мои коллеги-гонщики здесь тоже хороши. Так что было непросто», — приводит слова Сайнса официальный сайт Международной автомобильной федерации.
Напомним, второй результат в квалификации показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, третьим был Шарль Леклер из «Феррари».
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
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