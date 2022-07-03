«Не так уж и плохо для новичка!» Гуаньюй Чжоу о 9-м месте в квалификации ГП Великобритании

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Великобритании, где он показал девятый результат.
«Квалификация оказалась непростым вызовом, но я бы сказал, что для новичка я выступил не так уж и плохо! Это был мой первый заезд в Формуле-1 в Сильверстоуне на мокрой трассе. Условия сильно отличались от тех, что были днём ранее, но в общем-то всё было здорово, я чувствовал, что прогрессирую и улучшаю время круг за кругом.
Особенно сложно было в промежутке между вторым и третьим сегментами, когда становилось сыро и было много стоячей воды, однако мне удалось удержать машину на трассе, и я считаю, что смог максимально использовать всё, что только мог, так что я удовлетворён проделанной работой.
Очень рад дважды подряд выйти в финал квалификации. Чувствую, что расту как гонщик Формулы-1, чему очень рад. С нетерпением жду дня гонки. По прогнозам трасса должна быть сухой, и я думаю, что у нас будет возможность набрать несколько очков, что всегда является главной целью команды. Думаю, обе наши машины смогут побороться за очки», — приводит слова Чжоу пресс-служба команды.
Самые яркие Гран-при Великобритании Формулы-1:
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