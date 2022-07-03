В «Мерседесе» назвали причины, почему Хэмилтон и Расселл не оказались выше

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и главный инженер команды Эндрю Шовлин поделились мыслями о выступлении гоночного коллектива в квалификации Гран-при Великобритании. Льюис Хэмилтон, напомним, стал пятым, а Джордж Расселл — восьмым.

«Мы хорошо провели сессию в условиях, когда дождь то стихал, то опять усиливался. Однако в третьем сегменте финальные круги не сложились — у Джорджа была блокировка на предпоследнем круге, а у Льюиса возникли проблемы с температурой тормозов и некоторой потерей температуры шин. Так что немного обидно, что мы заняли в итоге только пятое и восьмое места и не раскрыли весь наш потенциал», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».



«Мы разочарованы итоговыми позициями, так как в первой и второй сессиях были ближе к лидеру. Мы думали, что будем атаковать на предпоследнем круге, но дождь немного усилился, и нам просто не хватило темпа. Тем не менее в этот уикенд мы увидели признаки прогресса в работе с машиной, что вселяет в нас оптимизм», — сказал Шовлин.

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