«Льюис многое забыл». Экклстоун ответил на резкие слова Хэмилтона

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун вновь прокомментировал слова семикратного чемпиона «Королевских гонок», гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона. Ранее он заявил о необходимости заставить замолчать голоса старшего поколения.
«Да, возможно, я проявляю не так много эмоций. Я вижу многие вещи по-другому и говорю о них, потому что меня вежливо попросили. Но я придерживаюсь позиции, что Путин всегда был справедлив к Формуле-1. А вот то же самое обо всех этих организаторах Гран-при я сказать не могу. Льюис многое забыл. Когда «Мерседес» не заплатил ему столько, сколько он просил, я сразу же сказал, что доплачу разницу. Потому что Формуле-1 нужен цветной, китаец и женщина», — приводит слова Экклстоуна Blick.
Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1:
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