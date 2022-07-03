Гран-при Великобритании остановлен из-за аварии сразу после старта

Гран-при Великобритании Формулы-1 в Сильверстоуне был остановлен сразу после старта.

Лидер соревнований и пилот «Ред Булл», голландец Макс Ферстаппен возглавил гонку, однако сразу же вслед за этим произошла крупная авария с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»»), китайца Гуаньюя Чжоу («Альфа Ромео»), японца Юки Цуноды («Альфа Таури»), француза Эстебана Окона («Альпин») и британца Алекса Албона («Уильямс»). После был вывешен красный флаг.

В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом. Пилот «Мерседеса» остановился в первом же повороте, как и Окон. Цунода смог продолжить движение, однако отделался сильным повреждением передней части машины.

Текстовую трансляцию Гран-при Великобритании можно посмотреть здесь: текстовая трансляция Гран-при Великобритании. Гонка