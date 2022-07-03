Чжоу находится в сознании и был отправлен в медицинский центр после аварии в Сильверстоуне

Стало известно, что пилот «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу находится в сознании после аварии во время гонки Формулы-1 в Сильверстоуне. После инцидента китайский гонщик был отправлен в медицинский центр для осмотра.
Напомним, авария произошла с участием британца Джорджа Расселла («Мерседес»), Гуаньюя Чжоу, Юки Цуноды («Альфа Таури»), Эстебана Окона («Альпин») и Алекса Албона («Уильямс»). В наиболее тяжёлое положение угодил Чжоу, чей болид перевернулся после контакта с Расселлом. Пилот «Мерседеса» остановился в первом же повороте, как и Окон. Цунода смог продолжить движение, однако отделался сильным повреждением передней части машины.
Текстовую трансляцию Гран-при Великобритании можно посмотреть здесь: текстовая трансляция Гран-при Великобритании. Гонка
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