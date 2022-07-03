В «Альфа Ромео» рассказали о состоянии Чжоу после аварии в Сильверстоуне

Пилот команды «Альфа Ромео», китаец Гуаньюй Чжоу был выписан из медицинского центра трассы в Сильверстоуне, сообщает пресс-служба команды.

«Чжоу был признан здоровым и выписан из медицинского центра трассы», — говорится в сообщении.

Напомним, Чжоу попал в крупную аварию на старте заезда. Его болид перевернулся после после контакта с Расселлом. Пилот «Мерседеса» остановился в первом же повороте, как и Окон. Цунода смог продолжить движение, однако отделался сильным повреждением передней части машины.

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