В «Альфа Ромео» рассказали о состоянии Чжоу после аварии в Сильверстоуне
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Пилот команды «Альфа Ромео», китаец Гуаньюй Чжоу был выписан из медицинского центра трассы в Сильверстоуне, сообщает пресс-служба команды.
«Чжоу был признан здоровым и выписан из медицинского центра трассы», — говорится в сообщении.
Напомним, Чжоу попал в крупную аварию на старте заезда. Его болид перевернулся после после контакта с Расселлом. Пилот «Мерседеса» остановился в первом же повороте, как и Окон. Цунода смог продолжить движение, однако отделался сильным повреждением передней части машины.
Текстовую трансляцию Гран-при Великобритании можно посмотреть здесь: текстовая трансляция Гран-при Великобритании. Гонка
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